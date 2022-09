Profumo di Toro

L'intensità agonistica è ormai presupposto determinante per poter accedere ai campi di calcio della Serie A, ma certi movimenti, certi tocchi, certi passaggi sono privilegio di alcuni, non di tutti. Sono l'essenza del calcio, come il dribbling di Leao, sul terzo gol nel derby, così il passaggio di Vojvoda ed il colpo biliardesco (senza guardare), preceduto dall'inserimento, di Vlasic. Vedere calciatori con la nostra maglia che compiono queste giocate non nego che mi procura piacere fisico.