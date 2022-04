Qualcosa di cui… sparlare

Torna l'appuntamento con la rubrica "Prima che sia troppo Tardy", a cura di Enrico Tardy

A Salerno si è visto un Toro tecnicamente modesto, comunque di un livello sufficiente per portare a casa il risultato pieno contro avversari nulla più che volitivi. In queste circostanze il conseguimento del risultato diventa magicamente dimostrazione di tantissime cose: carattere, determinazione, compattezza a discapito del gioco espresso. Va bene così, abbiamo totalizzato 12 punti in 13 gare del girone di ritorno, all'andata nello stesso numero di gare avevamo conseguito 17 punti. Il tecnico nel dopo partita ha detto che la squadra manca di uomini in grado di saltare gli avversari e che i cross sono spesso imprecisi: disamina ineccepibile.

Dopo questa stagione il Toro dovrà definitivamente togliersi dalla mente i paragoni con gli ultimi due anni indecorosi ed iniziare ad avere una visione più ambiziosa della propria esistenza. Saranno anni molto complicati per la crisi economica in generale e del calcio in particolare, quindi occorrerà lavorare con grande attenzione e competenza. Quando scrivo il "Toro" mi riferisco a società, calciatori ed allenatore, basta rinvangare le angoscianti stagioni sull'orlo dell'abisso per ritenersi poi appagati per qualche partita decente a campionato, anche questo stucchevole esercizio ha stancato. Ho come l'impressione che qualcuno potrebbe farmi osservare che con Cairo questa è e rimarrà la nostra dimensione: anche questa è una disamina ineccepibile.