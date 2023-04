Specialità di Tonny

In questo inizio anno il paraguayano ha realizzato molte reti e tutte di pregevole fattura. Significa che dal lavoro e dall'impegno nascono progressi. Abbiamo incontrato, con buon piglio, una squadra in serie positiva e con alcune buone individualità subendo, ahi noi, una rete al primo tiro nello specchio della porta. Canovaccio, questo, già proposto su questi schermi nel recente passato. In occasione della rete emiliana l'errore principale è stato quello di Singo, che invece di rivolgere lo sguardo verso Pinamonti si è concentrato sul pallone perdendo di vista il centroavanti, non da meno è stato Vanja che ha respinto un loffio "tiroagiro" di Berardi con una certa approssimazione quasi si trattasse di uno di quei tiri effettuati nel riscaldamento. In ogni caso, nel primo tempo, lo svantaggio era immeritato alla luce delle buone trame di