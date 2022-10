Uomini duri

Torna un nuovo episodio di "Prima che sia troppo Tardy", la rubrica a cura di Enrico Tardy

Enrico Tardy

I nostri eroi in braghe corte, compatti e vigorosi, trionfano per la seconda gara consecutiva smentendo pronostici e pareri (anche del sottoscritto) che prefiguravano guai in vista dopo il derby. Cosa è dunque capitato in queste due gare contro avversari in migliore posizione di classifica e con organici agonisticamente l'Udinese, tecnicamente il Milan, molto validi? Certamente il gruppo ha fatto un salto in avanti per quanto riguarda l'intensità ed il vigore agonistico, anche ieri, nonostante il gol del Milan il Toro non ha rinculato troppo, ha cercato sempre di disturbare

la loro ripartenza dell'azione ed ha lottato con grande puntigliosità. Se nel derby si era visto un Toro un po' pallido in queste due gare è avvenuto il contrario. Siamo riusciti a portare la buona sorte più dalla nostra parte, cosa che con Atalanta e Inter ad esempio non eravamo riusciti a fare, infatti gli errori di Beto (merito di Vania in realtà) e Leao ci

hanno aiutato a non rovinare due preziosi risultati. Il gruppo ha avuto una resa elevata in quasi tutti i componenti, requisito indispensabile per non soccombere contro squadre più attrezzate. Purtroppo il portiere rimane una variabile incontrollabile: ieri molto bene con i piedi, mentre la scelta di uscire senza neppure urlare al compagno in fase di recupero non ha logica. Madames et monsieurs: Vania! La squadra ha dimostrato una grande compattezza proprio nel momento più delicato e questo è un ottimo segnale oltre che una nota di merito per l'allenatore.

Aggiungerei una considerazione che sa anche di autocritica: Pellegri da quando è partito titolare ha dimostrato una dedizione ed uno spirito utilissimi alla causa, atteggiamento ben differente da quello palesato da subentrato, situazione questa, che lo ha visto spesso scomposto e Zaziano. Senza esaltarci, pare essere in un buon momento di forma fisica e psicologica. Per la nostra squadra, anemica di punte vere, avere un centroavanti come lui è decisivo.

Abbiamo tre punti in più dello scorso torneo, per carità si è giocato solamente poco meno di un terzo di campionato, ma chi lo avrebbe mai detto?!

Dolcetto...scherzetto...

Avvocato penalista, appassionato di calcio (ha partecipato al corso semestrale di perfezionamento in diritto e giustizia sportiva presso Università di Milano), geneticamente granata, abbonato al Toro da circa trent’anni.

Attraverso le sue rubriche, grazie al lavoro di qualificati opinionisti, Toro News offre ai propri lettori spunti di riflessione ed approfondimento.