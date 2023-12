Rampanti: “Sanabria gioca da mezzala: così è difficile aspettarsi molti gol”

Serino analizza così i temi caldi di casa Toro dopo il pareggio di Frosinone

Il Torino pareggia 0-0 a Frosinone in una gara caratterizzata da una buona prestazione dei granata ma anche da qualche rimpianto. Parliamo di questo nel consueto appuntamento del martedì con Serino Rampanti in “Parola al Mister”.

Serino, quali sono le tue sensazioni dopo questa partita?

“Ho visto un buon atteggiamento del Torino e dell’allenatore, che ha fatto di tutto per vincere la partita con i cambi nel secondo tempo. Questo è molto positivo, secondo me i granata avrebbero anche meritato i tre punti perché la mancata espulsione ha falsato la gara. Ci fosse stata quella decisione, che sarebbe stata giusta, la squadra avrebbe avuto vita più facile. Comunque, il Toro ha fatto quello che doveva fare ed è un peccato che non si abbia mai un pochino di fortuna anche nei piccoli dettagli. Una vittoria avrebbe dato un senso molto forte al campionato. C’è, però, un’altra considerazione da fare”.

Quale?

“Se si confronta l’organico del Torino con quello del Frosinone, si può ritenere che quello dei granata sia più forte almeno sulla carta. Mi chiedo allora come sia possibile che la squadra di Di Francesco sia solo a un punto dai granata”.

Merito del Frosinone o demerito del Torino?

“Probabilmente ci sono grandi meriti del Frosinone perché, se si vanno a prendere singolarmente i giocatori del Torino, questi hanno credenziali e curriculum migliori. Nella formazione gialloblù mi piacciono molto Soule e Kaio Jorge. Questi due giocatori, entrambi di proprietà della Juve, sono forti. Per il resto vedere dove si trova questa squadra in classifica è una vera sorpresa. Le cose devono essere girate bene, cosa che non si può dire per il Torino. Mi aspetto che alla lunga la forbice tra le due squadre possa aumentare”.

Cosa deve succedere perché ciò avvenga?

“Il Torino deve continuare a giocare come sta facendo. Penso che un passo in avanti possa essere fatto. Quindi non rimanere che attendere un certo sviluppo in positivo della situazione”.

Adesso ci sono due partite casalinghe contro Empoli e Udinese. Sono l’occasione per farlo, questo salto di qualità?

“Sì, rappresentano una occasione. Se il Torino facesse sei punti, allora potrebbe aspirare a qualcosa di importante. Io sono sempre ottimista, ma in questo caso lo sono ancora di più, ho sensazioni positive, diversamente a quanto potevo dire fino a poche settimane fa”.

Chi tra i singoli ti è piaciuto a Frosinone?

“Djidji ha subito dimostrato che il suo rientro è importante. Vanja sta dimostrando una continuità di prestazioni. Ho notato poi che Sanabria più che l’attaccante fa la mezzala, di fatto il Toro gioca teoricamente con due punte ma in pratica sempre con una. Va bene così perché Tonny è sempre molto altruista, però se lo si fa giocare in questo modo non ci si può aspettare che possa ripetere i 12 gol dell’anno scorso, sarà già tanto se arrivasse a metà. Sarà invece Zapata a dover fare tanti gol”.

