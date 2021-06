Maxi…mo rispetto

Torna su Toro News "RisorgimenToro", la rubrica per veri cuori granata a cura di Massimiliano Romiti. Oggi si parla di Maxi Lopez

Massimiliano Romiti

Tra un 7-0 e l’altro che inducono ad una depressione assolutamente da allontanare ci si potrebbe domandare quale siano state invece, in positivo, le cose da ricordare della gestione Cairo. Possono venire in mente alcuni episodi, non certo quanti comunque avremmo magari sperato. Lo stadio pieno, per l’ultima volta, di oltre 50.000 persone. per l’impresa della promozione con il Mantova. L’epica rimonta con il Genoa firmata Cerci-Immobile. La notte di Bilbao. Forse per me più il coast to coast di Bruno Peres nella tana della Juve che un unico derby vinto in 16 anni. Il gallo Belotti e alcune sue prodezze, tipo le rovesciate al Sassuolo (ma non solo); lui, comunque negli ultimi anni encomiabile capitano vero di un Torino che avrebbe davvero meritato più forte.

Ma nel periodo citato ricordo ancora un episodio particolare con grande emozione: accadde nel corso della serata del 30 Agosto 2015. In apertura di campionato si affrontano due società storicamente amiche. Torino e Fiorentina. C’è tutto per una gran bella serata di calcio e così sarà. Al 10’ minuto la viola è già in vantaggio con Marcos Alonso. Ma succede quanto non si era mai visto. Il marcatore corre verso la Maratona e mima il gesto del torero al Toro posto proprio sotto la nostra curva. E tutti gli appassionati viola e granata dapprima ammutoliscono e poi capiscono in un istante, per l’ennesima volta, di come il nostro “vecchio” e caro calcio stesse sparendo nei tempi moderni.

Marcos Alonso ha fatto quel che ha fatto perché evidentemente nessuno gli aveva insegnato assolutamente nulla, prima della partita, circa i rapporti tra Torino e Fiorentina. E così la colpa del gesto automaticamente si estendeva a tutta la società viola. L’assurdità della situazione infatti non stava tanto nel suo gesto ma tutta nella carenza di cultura sportiva che denunciava insieme ad una chiara lontananza del giocatore dal sentire dei suoi tifosi. E tutti noi granata dagli spalti ovviamente prendiamo a schiumare di rabbia per un gesto oltraggioso verso un consolidato gemellaggio ma non possiamo ovviamente andare oltre il creare un mare di fischi per il giocatore viola. Gli stessi giocatori del Toro in campo poi non paiono particolarmente feriti dall’episodio (come mai? Anche in questo caso c’è una bella distanza di sensibilità tra campo e spalti) e fino all’inizio della ripresa si rendono autori di una partita davvero scialba. Occorre aspettare il sedicesimo del secondo tempo.

Era passata, compreso l’intervallo, oltre un’ora dal fattaccio. Un ragazzo argentino dalla memoria buona si alza dalla panchina, richiamato dall’allenatore. Probabilmente avrebbe potuto essere uno dei più forti attaccanti della sua generazione, dato che come potenza fisica nella difesa del pallone e tecnica individuale sinceramente ne ho visti pochi come lui. Ha vestito la maglia del River Plate di Buenos Aires e questo, per chi ha la fortuna di saperlo, aiuta parecchio a capire bene cosa rappresenti la maglia granata. E cosi Maxi Lopez entra in campo ma inspiegabilmente non va a prendere la sua posizione. Cosa fa? Ma dove va? Ma cosa fa? Partendo dalla panchina attraversa il rettangolo verde correndo dritto per dritto verso Marcos Alonso e con un tocco a sgambettarlo, degno di una delicatissima punizione “a foglia morta”, mette letteralmente “col sedere per terra” il giocatore viola. Poi fissando l’esterrefatto Alonso dall’alto in basso gli indica la Maratona e lo redarguisce su quanto fatto oltre un’ora prima.

SPETTACOLO! L’anima del Toro che a tutt’oggi rimane ancora quasi tutta da ricostruire, si è vista bene quella sera. Di bei gesti tecnici, come detto, ce ne sono stati altri ma in quella seconda mezz’ora di Torino-Fiorentina la coscienza di un giocatore ha ridato anima e animo ai compagni. Proprio con quel delicato sgambetto che ha affermato con decisione il dovuto rispetto per il Toro, storicamente dovuto, soprattutto, da parte di un giocatore della Fiorentina. Questo, non so voi, è esattamente quello che voglio io dai giocatori del Torino in campo, dal Presidente e da tutti i componenti della società e che invece non emerge praticamente mai purtroppo, anche solo come preoccupazione o tensione. Maxi invece, quella sera, si è immedesimato totalmente con tutti noi tifosi del Toro e nella forma adeguata e possibile, anche se ben difficilmente ipotizzabile, si è fatto interprete in campo, in quell’istante, della sua gente. E’ stato talmente “adeguato” il suo gesto che il suo fallo ha rimediato “solo” un’ammonizione: non poteva davvero farlo meglio.

Ci ha rappresentati in quel campo non possiamo noi tifosi, se non con la voce e le coreografie, entrare noi. E’ stato un caso poi che quella sera si sia liberata quindi, anche al livello agonistico, quell’energia che sul prato non si era vista prima in un’ora di gioco? Qualcuno dirà di si o parlerà d’altro, a me piace pensare di no. Sta di fatto che Moretti (altro grande uomo facile alla sintonia con il popolo granata) e Quagliarella (comunque un campione fatto e finito poco da dire), negli 8 minuti successivi all’ingresso e al gesto di Maxi ribalteranno il risultato concludendo in gloria quella splendida sera di fine estate. Grazie davvero Maxi. Tu, se non altro, il rispetto per il Toro hai mostrato davvero di sapere quella sera molto bene cosa sia: una cosa da insegnare!

Avvocato e mediatore civile e commerciale. Socio Fondatore dei Giuristi Granata - Toro Club Marco Filippi, dell'Associazione Curva Primavera per la Fondazione Stadio Filadelfia e dell'Associazione ToroMio. Attuale presidente del Comitato NOIF "Nelle origini il futuro" che unisce a ToroMio associazioni di varie tifoserie italiane nella promozione di una proposta di legge che introduca la partecipazione popolare nel mondo del calcio e dello sport.

Attraverso le sue rubriche, grazie al lavoro di qualificati opinionisti, Toro News offre ai propri lettori spunti di riflessione ed approfondimenti di carattere indipendente sul Torino e non solo.