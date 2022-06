Comparazione quote, antepost Serie A secondo gli analisti

LE PRIME TRE - Nonostante il momento sia di estremo cambiamento, alcuni operatori hanno già preparato la griglia di partenza per la Serie A 2022/23. Per il momento è possibile scommettere solamente sul vincitore, ma già dalle prossime settimane saranno disponibili gli altri mercati (qualificazione in Europa, retrocessione, capocannoniere, miglior attacco e difesa). Sulla favorita per il prossimo anno - nonostante non si tratti del campione in carica - sono tutti d’accordo. Per Snai, Sisal e William Hill, l’Inter di Inzaghi è la squadra più attrezzata per concludere il campionato in vetta alla classifica. La percentuale è del 36.4 su Sisal e William Hill, mentre è ancora più alta (40%) su Snai. Al secondo posto c’è la Juventus di Allegri, che si è accontentata del quarto posto nell’ultima annata sportiva. Sisal la pone allo stesso livello dell’Inter, mentre per gli altri due operatori la soglia fissata è del 33.3%. Per quanto riguarda la formazione di Pioli, infine, la probabilità di fare il bis arriva a toccare il 25% su Snai e Sisal (28.6% su William Hill).