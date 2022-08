Comparazione quote, Cremonese-Torino: ecco le chance granata secondo gli analisti

Non un inizio da ricordare per la Cremonese in termini di risultati più che in termini di gioco. La squadra allenata da Alvini gioca bene e ha dato filo da torcere sia all’esordio contro la Fiorentina che nell’ultima gara contro la Roma all’Olimpico. Soprattutto contro i giallorossi sono state ben 7 le occasioni da gol e in totale 27 i tiri nello specchio della porta in 180 minuti. Sono quattro invece i punti conquistati dal Torino, vittorioso nella prima di campionato contro il Monza e fermato dalla Lazio di Sarri in casa in una gara molto fisica e tattica più che spettacolare. Da registrare, soprattutto, il fatto che il Toro abbia vinto tutte le ultime tre partite contro squadre neopromosse in Serie A (tutte in trasferta). Chi potrebbe sbloccare il risultato? Per i granata l’indiziato numero uno è Antonio Sanabria. Una sua rete viene quotata a 6.00 da Bet365 e a 6.75 da Leovegas. Sponda Cremonese invece il più pericoloso è David Okereke: 7.50 la quota di Bet365, 7.00 quella di Leovegas.