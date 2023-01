Comparazione quote, Fiorentina-Torino: ecco le chance granata secondo gli analisti

Chi parte favorito nella sfida tra la Viola e la squadra granata? La Fiorentina parte in vantaggio

Andrea Calderoni

Uno scontro diretto per essere dalla parte giusta della classifica. Fiorentina e Torino sono appaiate a 23 punti, con i granata che in virtù di una migliore differenza reti (-2 a -3) precedono formalmente la squadra di Vincenzo Italiano. Entrambe sono alla ricerca di riscatto dopo i recenti passi falsi, per chiudere nel modo migliore il girone d'andata. Il calcio d'inizio è in programma sabato alle 20.45 allo stadio Artemio Franchi di Firenze.

Gli ultimi risultati delle due squadre: due sconfitte per Fiorentina e Torino — L'avvio di 2023 della Fiorentina era stato positivo: dopo il pari interno deludente contro un ottimo Monza, erano arrivate le vittorie su Sassuolo e poi quella sulla Sampdoria che è valso il passaggio del turno in Coppa Italia, ottenendo la qualificazione ai quarti. Poi, però, c'è stato il k.o. in casa della Roma che ha rallentato la risalita dei viola. Anche la ripresa del Torino è stata un po' altalenante: i pareggi con Verona e Salernitana hanno preceduto l'impresa di San Siro, dove la squadra di Ivan Juric ha eliminato in inferiorità numerica il Milan ai tempi supplementari negli ottavi di finale di Coppa Italia. Quindi il brutto passo falso interno contro lo Spezia, che obbliga i granata ad una risposta convincente sul campo.

Tra Fiorentina e Torino 160 sfide — Fiorentina e Torino si sono affrontate 160 volte in competizioni ufficiali, di cui 146 in Serie A, 12 in Coppa Italia e 2 in Serie B. Il bilancio nel complesso sorride di poco ai viola, che hanno vinto in 54 occasioni contro le 52 degli avversari; 54 anche i pareggi. Come rileva OddsChecker, nella passata stagione le due formazioni si sono affrontate in campionato ottenendo un successo per parte: all'andata al Franchi è finita 2-1 per la Fiorentina (gol di Nico Gonzalez, Vlahovic e Verdi), mentre al ritorno è arrivato il poker del Toro firmato da Singo, Brekalo (doppietta) e Sanabria.

Le quote del match: vantaggio per la Fiorentina — Il vantaggio del fattore campo per la Fiorentina si traduce anche nelle valutazioni degli operatori sulla sfida. I viola partono favoriti, con il successo quotato 2.20 da SportBet. Il pareggio tocca 3.35 con Goldbet, Better e SportBet, mentre la vittoria in trasferta del Torino è a 3.70 con Bet365 e Betfair. Stando a quanto riportato da OddsChecker, entrambe le formazioni segnano in media un gol a partita, per questo i bookmaker non prevedono grande spettacolo: l'Under 2.5 è a 1.70 con Planetwin, l'Over 2.5 è a 2.20 con Bet365. Anche per questo, ma in modo meno sbilanciato, è ritenuto più probabile che Fiorentina e Torino non riescano ad andare a segno insieme: il No Gol è a 1.87 per Betfair e Planetwin, il Gol è a 1.95 per Bet365.