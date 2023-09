Comparazione quote, Lazio-Torino: ecco le chance granata secondo gli analisti

I PRECEDENTI – Sono 148 i precedenti tra Lazio e Torino. Il bilancio è quasi completamente in equilibrio: 42 successi biancocelesti e 45 granata, 61 i pareggi. Nell’ultima sfida all’Olimpico si sono imposti gli ospiti 0-1: decisiva la rete di Ilic. Poi quattro pareggi di fila. Il successo più recente della Lazio è il 3-4 in trasferta arrivato addirittura l’1 novembre 2020. Come riportato da Oddschecker, le cinque sfide più recenti sono finite con il segno Under 2.5

LE QUOTE - Secondo i principali siti scommesse, la Lazio è favorita: il segno 2 è quotato 2.12 da BetFlag, 2.05 per bet365 e Goldbet. L’eventuale successo del Torino è proposto 4.00 da BetFlag, 3.72 su Sisal e 3.70 per Snai. Mentre l’X è offerto 3.40 da Snai e BetFlag, 3.34 secondo Betway. L’Under 2.5 è una giocata possibile: 1.73 su Betfair e BetFlag, 1.65 secondo Sisal. L’Over ha una quota più alta: 2.30 per BetFlag, 2.10 secondo Sisal e 2.05 per Snai. Più equilibrata, invece, la valutazione del segno Goal: 1.98 per BetFlag, 1.91 su bet365, 1.85 secondo per Snai. Il No Goal è fissato 1.91 da bet365, 1.89 secondo BetFlag, 1.87 su Snai.