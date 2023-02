Comparazione quote, Milan-Torino: ecco le chance granata secondo gli analisti

Milan – Torino apre la 22° giornata di Serie A, con l’anticipo del venerdì. Partita da non fallire per i rossoneri in crisi, mentre i Granata devono difendere la settima piazza

Venerdì alle 20.45, la 22° giornata di Serie A decolla dalla Scala del Calcio: San Siro fa da cornice alla sfida tra Pioli e Juric. I Campioni di Italia non vincono da cinque giornate di fila e rischiano grosso in ottica Champions. Profumo d’Europa per il Torino, con il settimo posto che potrebbe concedere una porta d’emergenza verso la Conference League.

Gli ultimi risultati: è il punto più basso dell'era Pioli — Il punto più basso dell’era Pioli al Milan. I meneghini non vincono dal 4 gennaio a Salerno (2-1), con l’ultima vittoria casalinga che risale al 15 novembre: 2-1 alla Fiorentina e poi pausa per il Mondiale. Cinque gare di fila senza vincere e che diventano sette se consideriamo anche la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana. Rossoneri che sono reduci in campionato da tre sconfitte consecutive e davanti si trovano la Bestia Nera di questa stagione. Quel Toro che ha sconfitto Tonali e compagni in campionato 2-1 e poi espugnato San Siro in Coppa Italia (0-1): con l’uomo in meno per quasi un’ora. Insomma, un dramma sportivo nel dramma per una squadra crollata di colpo e dentro ad un tunnel nel quale non si vede un barlume di luce in lontananza. 19 gol subiti nel 2023 per il Milan e il problema portiere che si fa sempre più ingombrante: mistero sulla data del rientro di Maignan, con Tatarusanu che gode di pochissima fiducia da parte dei compagni. In attacco le cose non vanno tanto meglio: basti pensare che nel derby i rossoneri hanno calciato una sola volta in porta. La formazione di Juric continua nel momento positivo e nelle sei giornate disputate nel nuovo anno, una sola sconfitta ha rallentato il cammino granata: a fronte di tre pareggi e due successi. Fondamentale l’ultimo, quello ottenuto per 1-0 sull’Udinese. Successo e sorpasso in classifica ai bianconeri, con il “Toro” che aggancia il settimo posto a quota 30 punti. Sanabria e compagni sognano adesso il terzo sgambetto al Diavolo, per un tris davvero speciale. Sei gol fatti dallo scorso 4 gennaio per il Torino, con cinque al passivo.

Milan-Torino atto numero 196 in tutte le competizioni — Milan – Torino si affrontano per la 196^ volta in tutte le competizioni. Come riporta Oddschecker il bilancio è dalla parte dei rossoneri, visto che nei 195 precedenti incroci, sono 74 le vittorie meneghine, a fronte di 54 successi granata e 67 pareggi. Lo scorso anno si imposero gli uomini di Pioli, per 1-0. Il Torino non vince a San Siro, in Serie A, da 38 anni. Ultima vittoria datata 24 marzo 1985: 1-0.

Le quote degli analisti: Milan favorito — Come rileva Oddschecker il Milan è favorito. Il segno 1 paga a 1.85 su Betfair, con Sportbet a 1.84 e StarCasinò Bet a 1.83. Passiamo al segno X e il pari prende forma tra a 3.75 di Sisal e 3.50 su Pokerstars Sport: nel mezzo spicca Netbet a 3.61. Infine, un successo Granata vale a 4.50 su bet365, Novibet e Planetwin. Passiamo all’Over 2.5 e le quote sono abbastanza alte, come dimostrano le lavagne di StarCasinò e Better rispettivamente a 1.95 e 1.90. L’Under 2.5 non si discosta di molto da queste quotazioni: 1.94 su Planetwin, con Goldbet più cauto a 1.85. Per quanto concerne il Gol, ecco bet365 che sale fino a 1.91, rispetto al No-Gol che paga a 1.99 su Planetwin e 1.87 su Betfair. Chiudiamo con il “Primo Marcatore”. Nelle file rossonere Giroud e Leao sono i favoriti: il francese si accende a 5.60 su StarCasinò Bet, con il lusitano a 7.00 su bet365. Antonio Sanabria per il Torino brilla a 10.00 su StarCasinò Bet, con Aleksey Miranchuk a 12 su Sisal.