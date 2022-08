Comparazione quote, Monza-Torino: ecco le chance granata secondo gli analisti

Monza-Torino, l’analisi quote di OddsChecker: l'esordio in campionato dei granata di Ivan Juric

Andrea Calderoni

La prima volta sarà indimenticabile, com'è giusto che sia. Il Monza sta per cominciare il suo primo storico campionato di Serie A e avrà l'opportunità di farlo davanti ai propri tifosi, contro il Torino. La squadra, guidata da Stroppa, è stata rinforzata da tanti colpi importanti, fiutati da uno dei dirigenti più esperti del nostro calcio come Adriano Galliani. Le aspettative infatti sono alte per il Monza, che non è considerato una semplice neopromossa che lotterà per non retrocedere, ma una formazione insidiosa per chiunque. Il calcio d'inizio è previsto per sabato 13 agosto allo U-Power Stadium alle 20.45.

Gli ultimi risultati

Siamo soltanto alla metà di agosto con il campionato alle porte, ma entrambe le squadre - dopo il consueto ciclo di amichevoli estive - hanno già dovuto affrontare un impegno ufficiale lo scorso weekend, il primo turno di Coppa Italia. Il Monza ha affrontato e superato il Frosinone, che si è rivelato un avversario molto complesso: è servita la rete di Gytkjaer nel finale per il 3-2 che è valso la qualificazione. Tutto facile invece per il Torino che si è sbarazzato del Palermo (3-0), segnando tutti i gol nella ripresa.

I precedenti tra Monza e Torino

Monza e Torino si sono affrontate 20 volte in competizioni ufficiali, di cui 10 in Serie B e 10 in Coppa Italia. Il bilancio nel complesso è nettamente in favore dei granata, che hanno vinto in dodici occasioni contro l'unica volta del Monza; sette invece i pareggi. Come rilevato da OddsChecker, spicca un solo successo dei biancorossi nella storia dei precedenti: risale all'ultima giornata del campionato di Serie B 1989-90, quando la doppietta di Bivi stese il Toro già aritmeticamente promosso in A. Gli incontri più recenti sono invece nella stagione 2000-01, con i granata che vinsero sia all'andata a Monza (2-3) che al ritorno in casa (2-1).

Le quote di comparazione

Come detto, le qualità al Monza non mancano di certo nei singoli, specialmente dopo una campagna acquisti così incisiva. Non a caso, dunque, i bookmaker ritengono leggermente favorita la squadra di Stroppa, il cui successo è quotato a 2.70 con Betfair. Il Torino d'altro canto tocca 2.80 con LeoVegas, mentre il pareggio è la soluzione ritenuta meno probabile ed è offerta a 3.30 con diversi operatori (Bet365, Goldbet, Better, Novibet). Secondo le valutazioni degli esperti, non dovrebbero esserci molti gol: l'Under 2.5 si attesta a 1.72 (Bet365, Goldbet, Better, LeoVegas) mentre il segno opposto arriva a 2.12 con LeoVegas. Stando a quanto riporta OddsChecker, sono decisamente più equilibrate le quote per quanto riguarda l'eventualità che entrambe le squadre vadano a segno: il Gol vale 1.90 con Eurobet, il No Gol invece 1.95 per Sisal.