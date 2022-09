Comparazione quote, Napoli-Torino: ecco le chance granata secondo gli analisti

Napoli - Torino, l’analisi quote di OddsChecker: azzurri favoriti, ai granata la vittoria al Maradona manca dal 2009

Redazione Toro News

Riparte la Serie A e la prima squadra a scendere in campo è proprio la capolista. Il Napoli attende al Maradona il Torino nel match in programma sabato 1° ottobre alle 15.00. Gli azzurri con l’entusiasmo che li ha portati al comando, i granata con la voglia di risollevarsi dopo due ko di fila.

Le ultime uscite di Napoli e Torino

Il Napoli non conosce la parola sconfitta. La squadra allenata da Luciano Spalletti non ha mai perso in questo inizio stagione, in campionato così come in Champions League. Prima della pausa Nazionali i risultati sono stati importanti: 4-1 sul Liverpool, 3-0 sui Rangers in Champions. Vittoria di misura sullo Spezia e soprattutto quella sul Milan in campionato.

Non un mese positivo invece quello del Torino di Juric che pure era partito in modo ottimo in questa stagione. Solo una vittoria, quella contro il Lecce, e poi ben tre sconfitte contro Atalanta, Inter e Sassuolo. Quasi un mese senza vittorie per i granata che nonostante tutto si trovano al nono posto in classifica.

Giovanni Simeone ha segnato sei reti contro il Torino che è la sua vittima preferita dopo la Lazio (8 gol). L’argentino è il pericolo numero uno per i granata: una sua rete è fissata a 2.25 da Leovegas. Per il Torino invece è Nikola Vlasic il giocatore che ha segnato più gol (3) e creato più occasioni pericolose (11). A 7.00 un suo centro per Leovegas.

I precedenti sono 136 tra i partenopei e i granata

Sarà la sfida numero 137 quella di sabato tra Napoli e Torino. Il bilancio non gioca a favore di nessuna delle due squadre: il risultato che si è verificato più volte è infatti il pareggio. L’X è stato il risultato finale per ben 55 volte, 49 sono invece le vittorie del Napoli e 32 quelle del Torino.

Come ci informa OddsChecker il Napoli ha subito una sola sconfitta contro il Torino negli ultimi 20 incontri di Serie A. L’ultima vittoria granata risale al 2015, 1-0 firmato da Glik. Per il resto sono 14 le vittorie azzurre e 5 i pareggi. Non solo, il Maradona è un vero e proprio fortino: la squadra di Spalletti non perde infatti da 10 partite casalinghe contro il Torino.

Le quote secondo gli analisti della sfida del "Maradona"

Per i bookmaker è il Napoli a essere la squadra favorita per la vittoria. L’1 parte infatti dall’1.57 di Sisal fino all’1.62 di Betfair. Alta la quota del pareggio, nonostante sia il risultato che più di tutti si è verificato tra le due squadre. L’X è fissato a 4.00 da Bet365, a 4.25 da Snai e Sisal e a 4.30 da 888Sport. Una vittoria in trasferta del Torino, che manca dal 2009 mette d’accordo Snai, 888 Sport e Better che la fissano a 5.50, mentre Bet365 a 5.75.

Negli ultimi cinque incontri tra le due squadre solo una volta si è verificato l’Over 2.5 ma per i bookie la gara di sabato potrebbe essere ricca di gol. L’Under 2.5 vale infatti 2.05 per Pokerstars, mentre l’Over 2.5 mette d’accordo a 1.80 Bet365, 888 Sport, Betfair e Leovegas.

Più equilibrio invece per Goal e No Goal. A 1.90 per Bet365 le chance che entrambe vadano a segno. A 2.00 per Snai invece la possibilità che una delle due rimanga a secco.

Come finirà Napoli-Torino? Il risultato esatto

Per i bookie una vittoria di misura del Napoli per 1-0 vale 7.00 per Snai e 7.65 per Novibet. Molto simili anche le quote per il 2-0 che salgono a 8.00. Interessante un pareggio a reti inviolate che paga 13.00 volte la posta per Novibet, esattamente come un 3-0 degli azzurri.