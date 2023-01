Comparazione quote, Salernitana-Torino: ecco le chance granata secondo gli analisti

Chi parte favorito domenica 8 gennaio alle 12.30 allo stadio "Arechi" di Salerno tra campani e piemontesi?

Redazione Toro News

Il 2023 non è cominciato con una vittoria né per la Salernitana né per il Torino. Impegni diversi, quello da cui sono reduci le due formazioni, ma che comunque non ridimensionano la voglia di dare subito un segnale positivo in questa ripresa di campionato dai ritmi così frenetici. I campani potranno contare nuovamente sulla spinta del proprio pubblico per andare alla ricerca della prima vittoria del nuovo anno, così da allontanarsi ulteriormente dalla zona retrocessione già piuttosto lontana (+8 sulla Sampdoria). Discorso a grandi linee simile per la squadra di Ivan Juric, che con un minimo di continuità può guardare all'Europa. Il calcio d'inizio è in programma domenica alle 12.30 allo stadio Arechi di Salerno.

Un pareggio per il Torino, una sconfitta per la Salernitana a inizio 2023 — La svolta non può attendere ancora molto, per la Salernitana. Contro il Milan, infatti, è arrivata la terza sconfitta consecutiva (1-2, reti di Leao, Tonali e Bonazzoli): prima della sosta, la formazione di Davide Nicola aveva rimediato due k.o. nelle trasferte contro Fiorentina e Monza. Il Torino si era congedato bene dal campionato, battendo la Sampdoria e ottenendo un buon pareggio sul campo della Roma; decisamente meno entusiasmo invece per l'1-1 interno contro il Verona dello scorso turno, con Miranchuk che ha risposto al vantaggio iniziale di Djuric.

Salernitana e Torino si sfideranno per la quinta volta in Serie A — Salernitana e Torino si sono affrontate 16 volte in competizioni ufficiali, di cui 4 in Serie A e 12 in Serie B. Il bilancio sorride al Toro, che ha ottenuto 9 successi contro i 5 degli avversari; 2 i pareggi. Nella passata stagione, come rilevato da OddsChecker, il Torino era riuscito a ottenere i tre punti in entrambi i confronti: all'Olimpico era finita 4-0, mentre 0-1 era stato il risultato maturato all'Arechi. Nicola e Juric si sono incrociati sette volte in carriera, con il tecnico del Toro che è uscito vincitore in quattro occasioni contro l'unica in favore del collega; due le gare finite in parità.

Il Torino parte con i favori del pronostico — Secondo le valutazioni degli operatori, è il Torino a partire con i favori del pronostico. Il successo della squadra di Juric tocca 2.28 con StarCasino Bet, il pareggio è a 3.30 con Betfair; un'eventuale vittoria della Salernitana, che può contare sul fattore campo, arriva a 3.50 per Bet365, Goldbet, Betfair e Better. Secondo quanto analizzato da OddsChecker, entrambe le formazioni non sono particolarmente prolifiche: nelle prime sedici giornate, la Salernitana ha segnato 20 gol e il Torino soltanto 17. Così non sorprende che i bookmaker prevedano una partita non troppo spettacolare: l'Under 2.5 è a 1.72 con Sisal, l'Over 2.5 raggiunge 2.20 con Bet365. Equilibrio piuttosto marcato invece per quanto riguarda l'eventualità in cui le due squadre vadano a segno: il Gol è 1.91 con Bet365, il No Gol è a 1.93 con Planetwin.