Comparazione quote, Torino-Inter: ecco le chance granata secondo gli analisti

Percorso netto quello dell’Inter che ha ottenuto sette successi consecutivi oltre alla vittoria della Coppa Italia e alla finale di Champions League. I nerazzurri però hanno ancora un obiettivo per il campionato: quello di scavalcare la Lazio e chiudere al secondo posto che ora dista due lunghezze.

I PRECEDENTI – Il Torino è rimasto imbattuto in sei delle ultime nove gare giocate in casa contro l’Inter e i granata hanno vinto quattro delle ultime otto sfide contro i nerazzurri in un girone di ritorno in Serie A.

Come riporta OddsChecker l’Inter potrebbe diventare la prima squadra nella storia della Serie A a chiudere una stagione in terza posizione dopo aver collezionato 12 sconfitte. I nerazzurri però possono contare su un trend positivo avendo vinto tutte le ultime sei gare di Serie A disputate all’ultima giornata.

LE QUOTE – Nonostante l’Inter non perda in Serie A contro il Torino dal 2019 (0-1 rete di Izzo) per i maggiori operatori sono proprio i granata i favoriti della sfida. Un successo dei padroni di casa, che manca dalla gara contro il Bologna dello scorso marzo, parte dai 2.20 di PokerStars Sport fino ai 2.30 di StarCasinò Bet e Sportbet. Più alti i valori di un successo nerazzurro che parte dai 3.00 di GoldBet passando per i 3.10 di Betway e Novibet fino ai 3.23 di Betfair. La quota più alta fa riferimento all’X, l’Inter è la squadra che ha registrato meno pareggi in Serie A (3), e vale 3.30 per PokerStars Sport, 3.46 per Net Bet e 3.55 per Vincitu e Sportbet.

L’Inter va in rete da sette gare consecutive, il Torino da sei e per questo il match dell’Olimpico ha tutte le caratteristiche per attestarsi sul Goal. Anche le quote favoriscono questo segno bancato a 1.60 da Snai, a 1.62 da Betfair e a 1.75 da LeoVegas. A 2.11 per Planetwin 365, a 2.15 per Snai e a 2.20 per Betfair il No Goal. Equilibrio massimo invece per quanto riguarda il numero di gol. Se infatti l’Over 2.5 parte dall’1.87 di Betfair fino all’1.91 di bet365 e LeoVegas l’Under 2.5 oscilla dall’1.90 di Sisal e StarCasinò Bet e l’1.95 di Snai.

Nonostante l’Inter sia la squadra contro cui Ilic ha segnato più gol in Serie A (2) per i bookie a mettere la sua firma sulla gara può essere la certezza Sanabria a quota 12 reti stagionali. Un gol dell’attaccante, miglior marcatore dei granata, vale 2.55 per LeoVegas e 2.65 per StarCasinò Bet. In casa Inter Lautaro Martinez è a un passo da un record importante. Segnando, o partecipando, a un’altra rete raggiungerebbe quota 100 in Serie A. Nonostante l’argentino sia a secco dalle ultime tre gare di campionato un suo gol vale 2.50 per Sisal e Snai e 3.00 per StarCasinò Bet.