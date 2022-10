Comparazione quote, Torino-Juventus: ecco le chance granata secondo gli analisti

Il Torino ha vissuto settimane non facili, con un solo punto raccolto nelle ultime 4 giornate: 1-1 lo scorso turno contro l’Empoli. Il segno X ha messo fine a tre sconfitte di fila, con i “Granata” a quota 11 punti, a meno due dai bianconeri. Solo due successi per il Torino nelle ultime 12 partite giocate in casa in Serie A, con 5 pareggi e 5 sconfitte: in particolare, i granata non hanno trovato la via del gol in cinque delle ultime otto, ma potrebbero segnare in due incontri interni di fila per la prima volta dallo scorso marzo. Complessivamente, la squadra di Juric ha segnato per adesso 8 reti, con 11 al passivo. Momento davvero buio per la Juventus: dopo il 2-0 subito a San Siro dal Milan, la “Vecchia Signora” vede complicarsi il cammino in Champions League, alla luce del ko per 2-0 contro il Maccabi Haifa. Squadra in ritiro obbligatorio e 13 punti in classifica: record negativo dal 2015-2016, quando proprio un successo nel derby aprì una serie di 15 vittorie di fila. I bianconeri non hanno vinto nessuna delle ultime sei trasferte di Serie A, (2 punti raccolti) e non arrivano a sette di fila da agosto 2010. Risale sempre a 12 anni fa l'ultima striscia di tre sconfitte esterne consecutive in campionato (alla fine furono 4). 12 le reti segnate in nove giornate dalla formazione di Allegri e 7 quelle al passivo.