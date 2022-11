Comparazione quote, Torino-Sampdoria: ecco le chance granata secondo gli analisti

Torino - Sampdoria, l’analisi quote di OddsChecker: granata favoriti ma i blucerchiati in trasferta…

Redazione Toro News

Penultima giornata del campionato di Serie A prima della pausa del Mondiale. Ultime chance di fare bene sia per il Torino, sconfitto nell’ultimo turno per mano del Bologna, ma soprattutto per la Sampdoria penultima in classifica e che fatica tremendamente anche con Stankovic.

Come arrivano Torino e Sampdoria alla partita? — Piccolo passo falso della squadra di Juric che dopo due vittorie consecutive è caduta in casa del Bologna nonostante fosse passata in vantaggio con la rete segnata da Lukic. Quale migliore occasione quindi per rialzare la testa se non quella di giocare davanti al proprio pubblico. Se la vittoria sulla Cremonese aveva dato speranza di un nuovo inizio per la Sampdoria sono state le sconfitte nette contro Inter e Fiorentina a riportare la squadra di Stankovic alla realtà. Solo 4 punti conquistati in cinque partite e il penultimo posto in classifica a una sola lunghezza dal Verona. La difesa della Sampdoria dovrà prestare massima attenzione ai colpi di Nikola Vlasic. Un segno del croato in qualsiasi momento vale infatti 4.30 per Leovegas. La squadra di Stankovic invece attende ancora la prima rete di Fabio Quagliarella che potrebbe sbloccarsi proprio contro i granata. Il suo primo gol in campionato per i bookie vale 4.20.

Su 55 partite il Torino ne ha vinte 30 contro la Sampdoria — Torino e Sampdoria si sono scontrate 55 volte in casa dei granata e il bilancio sorride ai padroni di casa con 30 successi. 16 sono stati i pareggi e solo 9 invece le vittorie dei blucerchiati. Negli ultimi due incontri sono stati due i successi dei granata: nella passata stagione il Torino si è imposto all’andata in casa per 2-0 e al ritorno per 1-2. Come ci informa OddsChecker la Sampdoria ha ottenuto quattro punti in trasferta da quando Stankovic è in panchina: gli stessi ottenuti da Giampaolo nelle 12 partite esterne alla guida della Samp.

Le quote della partita: granata favoriti — I bookie sono sicuri: il Torino è la squadra favorita per la vittoria. Un successo dei padroni di casa mette d’accordo tutti da GoldBet a Sisal passando per Snai e Leovegas che fissano la quota a 1.65. Più alti i valori del pareggio, il Torino ha pareggiato solo due volte in stagione, che partono dai 3.75 di Planetwin passando per i 3.85 di Net Bet fino ai 3.90 di 888Sport e Betfair. Un successo in trasferta della Sampdoria vale invece fino a 6.00 per Betfair. Torino e Sampdoria sono due squadre dai grandi attacchi che però faticano tremendamente a fare gol. I blucerchiati sono riusciti a segnarne solo 6 reti, nessuno ha segnato meno nei cinque maggiori campionati europei, in 13 gare. Per questo all’Olimpico Grande Torino l’attesa è per un match tirato. Se infatti l’Under 2.5 oscilla dall’1.72 di GoldBet fino all’1.77 di Snai, l’Over 2.5 si alza fino ad arrivare ai 2.12 di 888Spoer e Leovegas. Allo stesso modo il No Goal è la quota scelta dai bookmaker. A 1.80 per Snai e Betfair le chance che solo una delle deu squadre riesca ad andare in gol. A 2.08 per 888Sport e Leovegas invece il Goal. Interessanti anche le quote che riguardano il parziale e finale del primo e del secondo tempo. Anche in questo caso i bookie puntano sul Torino: il vantaggio dei granata nella prima frazione di gioco e nella ripresa oscilla dai 2.50 di 888Sport fino ai 2.60 di Bet365.

Quale sarà il risultato giusto del match tra Torino e Sampdoria? — Per gli scommettitori la gara tra Torino e Sampdoria sarà in equilibrio fino alla fine, per questo interessante è il risultato esatto che vede una vittoria di misura dei granata. L’1-0 vale 6.00 per Snai, 6.25 per Sisal e 6.35 per Net Bet e Novibet. Un pareggio a reti inviolate è fissato a 9.60 da Net Bet e Novibet, mentre una vittoria di misura della Sampdoria mette d’accordo a 13.50 Sisal Net Bet e Novibet.