Comparazione quote, Torino-Udinese: ecco le chance granata secondo gli analisti

Torino – Udinese fa parte della 21° giornata della Serie A e assume i contorni dello scontro diretto per assicurarsi la settima piazza

Redazione Toro News

Domenica alle ore 15.00, ecco una sfida interessante che mette in palio punti decisivi per quello che potrebbe essere l’ultimo pass verso l’Europa. I granata cercano il sorpasso a quota 27 punti e i friulani l’allungo, con due lunghezze in più dei rivali. Tra Torino – Udinese il segno X non arriva da otto gare di fila.

Chi parte favorito? I granata avanti — Secondo i principali bookmaker italiani, il Torino è favorito su tutte le lavagne dei bookmaker, ma con quote molto alte. Basti pensare che il segno 1 paga a 2.40 su Sportbet, con Starcasinò Bet e Netbet a 2.37. Una vittoria bianconera si accende a 3.40 su Sisal e Betfair, con Goldbet che segue in scia a 3.35. Un pareggio varia fra 3.25 di Novibet e 3.00 di Pokerstars Sport. Passiamo alle reti e l’Over 2.5 non gode di grande fiducia tra gli operatori. Almeno tre reti nel match valgono 2.20 su Bet365, 2.07 su Planetwin e 2.05 su Better. L’Under 2.5 è di conseguenza favorito, con Goldbet che offre la quota a 1.67 e seguito da Starcasinò Bet a 1.66. Pokerstars Sport fa crollare la quotazione a 1.60. Il Gol è pagato alla pari con il No-Gol a 1.91 su Bet365, così come su Betfair a 1.87. Chiudiamo con il Primo Marcatore del match e nelle file granata è favorito Antonio Sanabria su Starcasinò Bet a 6.90, mentre sul versante opposto occhi puntati su Beto a 6.50 su Bet365.

Gli ultimi risultati di Torino e Udinese in lotta per il settimo posto — La formazione di Juric ci crede nel settimo posto ed è chiamata a reagire, dopo l’eliminazione nei quarti di finale di Coppa Italia patita a Firenze. Torino ottavo con 27 punti e a caccia del secondo successo del 2023 in Serie A, il primo sul terreno amico nel nuovo anno. I granata hanno raccolto sei punti nelle ultime cinque giornate, con tre pareggi che portano i segni X a quota quattro nelle ultime sei partite: lo stesso numero ottenuto nelle precedenti 15 giornate. Padroni di casa che hanno perso un solo match in Serie A a gennaio: quello casalingo contro lo Spezia. L’Udinese con 29 punti deve difendere il settimo posto che potrebbe valere l’accesso alla prossima Conference League. I bianconeri a loro volta hanno messo le mani sull’intera posta in palio, in una sola delle ultime cinque giornate. La squadra di Sottil è imbattuta da 180 minuti e complessivamente ha raccolto ben otto pareggi, con sette di essi nelle ultime 12 giornate. Una squadra abbonata agli X e che di fatto hanno rallentato il cammino friulano, dopo l’avvio poderoso del club del Patron Pozzo. Nonostante il cammino altalenante, gli ospiti sono la formazione che ha effettuato più conclusioni nel 2023 in Serie A: per i friulani ben 92 tentativi a gennaio, almeno 11 più di qualsiasi altra formazione.

Sono 75 i confronti in Serie A tra Torino e Udinese — Come rileva Oddschecker, sono complessivamente 75 i confronti in Serie A tra Torino – Udinese. Il bilancio è quasi in parità: 27 successi granata, a fronte di 26 vittorie bianconere, con 22 pareggi a completare il quadro. Stringendo il campo alle sole gare a Torino, i padroni di casa hanno esultato 19 volte in 37 sfide, con otto partite terminate in parità e 10 successi dei friulani. Come detto in precedenza, il segno X in questa gara non arriva dal 2018: da quel momento cinque squilli degli uomini di Juric e tre di quelli di Sottil. Il Torino ha vinto in quattro delle ultime cinque sfide casalinghe di Serie A contro l’Udinese e in questo parziale per ben tre volte ha mantenuto la porta inviolata. I friulani hanno vinto nel dicembre del 2020 per 3-2 sul terreno degli avversari.