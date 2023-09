Comparazione quote, Torino-Verona: ecco le chance granata secondo gli analisti

Situazione simile anche per il Verona, 7 i punti degli scaligeri in sei gare, che però sono reduci da due ko consecutivi entrambi per 1-0 contro Milan e Atalanta nel turno infrasettimanale di Serie A. Di fatto la squadra di Baroni ha ottenuto due successi nelle prime due gare di campionato, contro Empoli e Roma, e un pareggio a reti inviolate contro il Genoa.

I PRECEDENTI – Tradizione più che favorevole per il Torino contro il Verona. I granata non perdono in casa contro i gialloblu addirittura dalla stagione 2014/2015 collezionando ben cinque pareggi e una vittoria.

Come riporta OddsChecker le due squadre sono abbonate all’1-1, risultato che si è verificato per ben quattro volte nelle ultime sette gare disputate tutte nella massima serie.

LE QUOTE – Pochi dubbi sulla favorita del match. Il Torino gode dei favori del pronostico con l’1 fissato a 1.98 da Betway, Betflag e Novibet. L’X parte invece dai 3.30 di Leovegas passando per i 3.35 di Snai e i 3.40 di bet365 e Betflag. Un successo del Verona, che non batte i granata dalla stagione 2017/2018, vale 4.25 per Goldbet e Sisal e 4.50 per Betflag.

Sei le reti messe a segno in sei gare dal Torino, appena quattro quelle siglate dal Verona, segno che entrambe le squadre in questo inizio stagione fanno fatica a gonfiare la rete. Anche nella sfida di lunedì, la gara potrebbe attestarsi sul No Goal fissato a 1.75 da Planetwin365 e Betflag e a 1.80 da Betfair. A 1.97 per Snai, a 2.05 per bet365 e a 2.08 per Leovegas invece il Goal.

In tutti gli ultimi sette scontri Torino e Verona hanno fatto registrare sempre l’Under 2.5, simbolo che le due squadre danno vita a gare sempre molto equilibrate. Anche il prossimo confronto potrebbe attestarsi sullo stesso segno che oscilla dall’1.57 di Better, passando per l’1.60 di Snai e l’1.63 di Betflag. Decisamente più alto l’Over 2.5 che invece vale 2.20 per Betfair, 2.25 per Sisal e 2.52 per Betflag.

I MARCATORI – Mister Juric si affiderà ancora a Zapata, risolutore nella gara contro la Roma. Una rete dell’attaccante nei 90 minuti vale 3.00 per Snai e Sisal con quota che si alza a 5.50 per bet365 e a 5.25 per Leovegas in caso di primo marcatore. Lato Verona il giocatore più accredito è Bonazzoli, a segno all’esordio contro l’Empoli. La sua firma vale 4.50 per Sisal, 4.70 per Loevegas e 5.00 per Snai.

