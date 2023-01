Comparazione quote, Fiorentina-Torino: ecco le chance granata secondo gli analisti

Fiorentina-Torino, l’analisi quote di Oddschecker: i granata non arrivano in semifinale dal ‘94

Redazione Toro News

Via ai quarti di finale di Coppa Italia. Si inizia martedì con Inter-Atalanta, in campo martedì alle 21 a San Siro. La Fiorentina ospita il Torino al Franchi: fischio d’inizio mercoledì alle 18. La vincente della sfida affronterà chi passerà il turno tra Roma e Cremonese. Juventus-Lazio è l’ultima gara in programma giovedì alle 21. La squadra di Italiano arriva dall’1-1 contro la Lazio nell’ultimo turno di campionato, pari anche per i granata contro l’Empoli: 2-2 al 90’.

Il Torino ha vinto le tre partite più recenti di Coppa senza incassare gol — Dopo aver realizzato 14 gol in quattro partite di Coppa Italia tra agosto 2021 e febbraio 2022, la Fiorentina ne ha realizzato solamente uno nelle ultime tre. I viola potrebbero ottenere due successi di fila nel torneo senza subire reti per la prima volta dal 2013. Come riporta Oddschecker, il Torino ha vinto le tre partite più recenti di Coppa Italia senza subire gol. Solamente due volte ha ottenuto più successi con clean sheet nella competizione: quattro nel ‘75 e cinque nel ‘43.

I precedenti dicono che sarà la terza sfida nel nuovo millennio in Coppa Italia — Fiorentina e Torino si affrontano in Coppa Italia per la terza volta nel 21° secolo: i granata hanno passato il turno agli ottavi nel 2008, i viola ci sono riusciti nel 2019. Le due squadre si sono sfidate nei quarti di Coppa Italia in una sola occasione: era la stagione 1981/82, a qualificarsi furono i granata (0-0 in casa, 1-1 in trasferta). Come analizzato da Oddschecker, la formazione di Italiano potrebbe conquistare la semifinale per la seconda stagione consecutiva. Il Torino, invece, non ci arriva dal 1993/94: in quell’edizione, dopo aver superato il Piacenza, il club è stato eliminato dall’Ancona (0-1 tra andata e ritorno).

La Fiorentina parte leggermente avvantaggiata — Secondo i bookmaker, il successo della Fiorentina nei 90’ è valutato 2.05 da Better, 2.00 per Sisal, 1.98 secondo Netbet. L’eventuale vittoria del Torino nei tempi regolamentari è proposta 3.90 da Sisal, 3.80 per Better e Netbet. Mentre l’X è offerto 3.35 da Better, 3.32 secondo Netbet, 3.30 su Sisal. C’è grande equilibrio nella previsione del segno Gol: 1.85 per la gran parte dei bookie, 1.83 il valore del No Gol. Gli analisti puntano sull’Under 2.5: 1.68 la quotazione di Better, 1.65 quella di Sisal, 1.69 secondo Netbet. L’Over 2.5 è fissato 2.10 su Sisal e Netbet, 2.05 per Better. Il passaggio del turno di Nico Gonzalez e compagni ai supplementari vale 9.50, la stessa ipotesi per i granata è valutata 14.50. Il successo ai rigori dei viola è proposto 10.50 dai bookmaker, sale a 12.00 la stessa quota assegnata al Torino.