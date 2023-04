Under 15, Juventus-Torino 2-1: i torelli lottano ma cadono, bianconeri agli ottavi

Si ferma ai playoff la corsa scudetto per il Torino. I torelli guidati da Ivano Della Morte lottano nel derby e danno tutto, ma si arrendono ai bianconeri ed escono sconfitti per 2-1 dalla Juventus. La stracittadina si fa subito combattuta. I bianconeri vanno in vantaggio già al 7’, il Toro però non ha niente da perdere e inizia a proporsi con più continuità. Il primo tempo scorre senza grandi sussulti, ma il finale di frazione è tutt’altra storia. Al 32’ la Juventus conquista un rigore dopo il fallo in scivolata di De Lucia ai danni Ceppi. Sul dischetto va Ceppi che fa il cucchiaio ma non inganna Cereser. In extremis però arriva la doccia fredda per i granata con un contropiede lampo che porta la Juventus sul 2-0 con Kaba autore di una doppietta. Il Toro inizia la ripresa con i presupposti giusti nel tentativo di cercare la rimonta. I torelli attaccano con insistenza e sfiorano la rete con uno splendido tiro a giro di Luongo. Al 50’ con un’altra perla la squadra di Della Morte trova finalmente il gol: Turola, stoico in questo derby, si inventa un gran tiro dalla trequarti che gonfia la rete e lascia immobile Huli. Poi i granata continuano a spingere con Luongo e Sheji, ma senza trovare un varco e il tempo scorre. Finisce 2-1 per la Juventus che accede agli ottavi. Il Toro, che aveva un solo risultato a disposizione ovvero la vittoria, è costretto esce ai playoff.