Il derby LIVE! Under 15, Juventus-Torino 0-0

Tempo di derby per l'Under 15 granata. I torelli di Riccardo Catto arrivano alla sfida con la Juventus con voglia di rivalsa dopo il pari subito in extremis nella sfida con la Sampdoria. I granata sono attualmente noni in classifica con 4 punti all'attivo e la possibilità, facendo bene nel derby, di accorciare le distanze o rientrare nella zona playoff. La Juventus invece è terza con 9 punti e cerca la vittoria per non perdere contatto dalle prime due.