Il Derby LIVE! Under 15, Juventus-Torino 1-1

Seguite con noi la diretta testuale del derby della Mole, categoria Under 15: in campo i granata di Ivano Della Morte

Scocca l'ora del derby per il Torino Under 15. I granata di Ivano Della Morte sfidano i bianconeri, attualmente in vetta al girone. I torelli, dopo due pareggi, sono a caccia della prima vittoria in stagione.