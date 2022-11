Il Derby LIVE! Under 17, Juventus-Torino 1-1

Seguite con noi Juventus-Torino, il derby della Mole valido per la categoria Under 17

L'Under 17 granata affronta il derby della Mole. I torelli di Aniello Parisi sfidano la Juventus con l'obiettivo di tornare a sorridere dopo due passaggi a vuoto e ridurre il gap dalla zona playoff. I bianconeri, terzi in graduatoria, hanno invece bisogno di non lasciare punti per strada per continuare a lottare per la vetta.