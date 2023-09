Under 17, Torino-Juventus 1-1: Sandrucci apre i giochi, Giardino riaggancia i granata

Finisce 1-1 il derby Under 17, una stracittadina viva e combattuta che lascia i granata con l'amaro in bocca. Torino e Juventus si studiano nella fase iniziale della prima frazione ma aspettano il momento giusto per colpire. E il primo colpo lo batte il Toro al 22’ guadagnando una punizione dalla trequarti. Bravissimo a trasformarla Sandrucci che insacca il pallone nell’angolino basso alla destra di Radu e fa l’1-0. La Juventus può pareggiare con Merola, ma sbaglia clamorosamente la sua chance con Anino fuori dai pali. I bianconeri si affidano allora a Leone per pareggiare i conti, alla fine decide un'imbucata di Merola che serve a Giardino il tap-in dell'1-1. Nella ripresa a condurre i giochi è quasi interamente il Torino, che attacca senza sosta e a pochi secondi dal via si mangia le mani per un tap-in sbagliato da Sandrucci. I granata creano tantissimo, ma peccano in cinismo sotto porta per trovare il secondo gol. Nei minuti finali i torelli centrano anche il palo, prima ancora Spadoni e Cacciamani erano stati vicini alla rete. Il tempo scorre e non c’è più tempo. Finisce 1-1 il primo derby della stagione delle Under granata, con il Toro che si mangia le mani per non aver raccolto qualcosa in più a fronte di quanto fatto vedere in campo.