LIVE! Amichevole, Torino-Modena 1-0

Cari amici di Toro News, il Torino di Juric scende in campo a Pinzolo per la seconda amichevole estiva della stagione 2023/2024. Avversario sarà il Modena, formazione di Serie B, allenata dal tecnico Paolo Bianco. Si tratta dell'appuntamento conclusivo del ritiro di Pinzolo. Dopo la partita, infatti, la squadra partirà direttamente alla volta di Torino, dove arriverà in serata dopo una parte di viaggio in pullman e una in treno.