LIVE! Bologna-Torino 0-0

Segui con noi su Toro News la diretta testuale di questo incontro valido per la 28^ giornata di Serie A

Benvenute e benvenuti alla diretta testuale della partita valida per la 28^ giornata di Serie A che vede sfidarsi il Bologna di Mihajlovic e il Torino di Juric. I rossoblù sono reduci dal pareggio per 1-1 ottenuto sul campo della Salernitana mentre i granata nell'ultimo turno hanno perso 1-2 in casa col Cagliari. In classifica il Bologna ha 32 punti mentre il Torino ne ha 33.