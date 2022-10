LIVE! Coppa Italia Primavera, Torino-Como 5-0

Il Torino Primavera cerca la svolta dopo gli ultimi risultati negativi nella partita d'esordio in Coppa Italia. I granata di Scurto sfidano il Como, squadra che milita in Primavera 2, in una gara secca, valida per i trentaduesimi di finale della competizione. In caso di passaggio del turno, il Toro affronterebbe la Cremonese ai sedicesimi.