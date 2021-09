Coppa Italia Primavera, Torino-Virtus Entella 3-0

Seguite con noi la diretta testuale di Torino-Virtus Entella, primo impegno in Coppa Italia per la Primavera di Federico Coppitelli

Esordio in Coppa Italia per la Primavera di Federico Coppitelli. Una partita subito da dentro o fuori, in cui i granata dovranno superare la Virtus Entella per assicurarsi il passaggio ai sedicesimi di finale. In caso di successo, Savini e compagni affronterebbero la vincente di Genoa-Alessandria al prossimo turno.