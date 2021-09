Primavera, le formazioni ufficiali di Torino-Virtus Entella: Coppitelli fa turnover

Le scelte di Federico Coppitelli e Massimo Melucci per la sfida dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia: ecco chi partirà titolare

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Torino-Virtus Entella, match d'esordio in Coppa Italia per la Primavera granata. Federico Coppitelli e Massimo Melucci hanno scelto gli undici giocatori a cui affidarsi dal 1' per strappare il pass d'accesso ai sedicesimi di finale. Alla vigilia del match il tecnico granata aveva promesso un Toro combattivo in cui avrebbe trovato spazio anche chi finora aveva avuto meno chances. Promessa rispettata, perché rispetto all'ultimo match di campionato Coppitelli fa turnover. Ex della partita Stefano Reali, che ritrova i compagni.