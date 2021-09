Primavera, Coppitelli pre Torino-Entella: “Ci sarà spazio per chi ha giocato meno”

Ai microfoni di Torino Channel ha parlato mister Coppitelli, in vista della partita di domani contro l'Entella di Coppa Italia Primavera

Redazione Toro News

Ai microfoni di Torino Channel ha parlato il tecnico della Primavera del Torino Federico Coppitelli in vista della partita di domani contro la Virtus Entella di Coppa Italia Primavera in programma alle ore 15 a Biella. Il tecnico granata ha esordito dicendo: "Quella contro il Pescara (QUI il resoconto del match) è stata una partita strana, ma ad inizio stagione ci sta perdere riferimenti. Due dei loro gol sono stati frutto di errori nostri. Non ci siamo mai persi d'animo, c'è stata questa fase transitoria da 3-0 al 3-3. La vittoria ci consente di guardare avanti. Attraverso staff e ragazzi, siamo stati presentabili dalla seconda giornata e siamo cresciuti. Siamo all'inizio di un percorso, ma possono esserci dei passi indietro e siamo ben consapevoli del valore dei giocatori e del percorso che andremo a fare".

Il tecnico granata ha poi proseguito: "La partita di Coppa Italia contro l'Entella è una partita secca quindi un risultato negativo non ci consentirebbe di proseguire la competizione. Ci sarà spazio per chi ha giocato meno e ci teniamo a passare il turno. C'è voglia di rivalsa perchè quando arrivai sulla panchina granata proprio l'Entella ci eliminò. Mi aspetto di finire la partita con qualche dubbio in più per la partita di sabato con l'Empoli".

Coppitelli ha poi concluso: "Nessun allenatore è felice di fare due partite di fila, dove hai solo due giorni per preparare le partite. Non siamo ancora rodati e non è semplice distribuire le forze, però mi aspetto di vedere due buone partite. La partita con l'Empoli campione d'Italia mi sarebbe piaciuto prepararla al meglio ma va bene così. Per domani cambieremo quattro o cinque elementi, non possiamo cambiarne undici perchè i ragazzi in campo devono avere dei punti di riferimenti. Giocheranno Akhalaia - che sia con il Milan che con il Pescara ha fatto molto bene - e Amadori che ha sempre lavorato bene. Al momento noi Siamo al 65/70 per centro, possiamo fare un buon percorso".