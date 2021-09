Primavera, Pescara-Torino 3-4: Dellavalle regala i tre punti a un pazzo Toro

I granata si fanno recuperare dopo l'iniziale 3-0, decisiva la rete del difensore goleador

Roberto Ugliono

Al "Poggio degli Ulivi" succede di tutto, ma alla fine ad esultare è la Primavera del Torino, che dà continuità al successo contro il Milan battendo in trasferta il Pescara in una partita folle. In vantaggio per 3-0, i granata si fanno rimontare ma nel finale riescono a trovare il 4-3 grazie ad una incornata del difensore 2004 Dellavalle. La compagine di Coppitelli ottiene 3 punti pesanti, ma dimostra di aver bisogno di tempo per poter diventare squadra vera.

LE SCELTE - Coppitelli conferma quasi in blocco la formazione vista contro il Milan, novità la presenza dal primo di Antolini come mezzala, la cui partita però dura appena 10 minuti per un infortunio; al suo posto entra Stenio Zanetti all'esordio in maglia granata. In avanti i ragazzi di Coppitelli si affidano ancora al duo Baeten-Rosa e alle loro spalle si muove il neozelandese Garbett.

PRIMO TEMPO - Nei primi minuti il Pescara prova a spingere, ma i ragazzi di Coppitelli resistono e colpiscono in contropiede. Alla prima vera occasione i granata vanno in vantaggio. Baeten riceve in area, resiste alla prima carica e poi viene steso. Rigore sacrosanto poi trasformato dallo stesso belga. La rete dà morale al Toro che inizia a farsi vedere con costanza in avanti e cinque minuti dopo raddoppia con Rosache tocca appena la palla sotto porta depositando una deviazione di testa di Baeten. Per entrambi gli attaccanti è la prima rete dal loro arrivo e nessuno dei due sembra sazio. Prima è Rosa a servire Baeten, ma il belga non trova lo specchio, poi è l'ex Atalanta a provarci, ma è strepitoso Lucatelli a respingere. È solamente il preludio al gol, perché Baeten imbuca per Rosa che a tu per tu con il portiere del Pescara non sbaglia. 3-0 Toro e partita che sembra in ghiaccio. Eppure gli abruzzesi dopo il tris granata riescono a non accusare il colpo, mentre il Torino perde un po' di concentrazione. Al 34' angolo per i biancoazzurri, sponda di Blanuta e tocco vincente di Caliò che riapre la partita. Al 40' arriva il 2-3. Ancora un angolo, questa volta è Milan a uscire male e Collazzili deve solamente prendere la porta. Il Toro subisce il contraccolpo e al 43' rischia addirittura di subire il pari, ma la conclusione di Delle Monache esce di poco.

SECONDO TEMPO - Nella ripresa la gara riparte con grande equilibrio con le due squadre che si rispondono colpo su colpo. Al 59' è Baeten a sfiorare il gol, ma il suo colpo di testa non trova la porta. Poco dopo il belga riceve da Zanetti (bella la palla del brasiliano), ma l'attaccante granata non riesce a sfruttare a pieno l'assist non arrivando alla conclusione. Nonostante le occasioni migliori siano dei granata, al 62' il Pescara trova il pari. Cross di Delle Monache dalla sinistra, Blanuta sovrasta Angori e deposita in rete. Poco dopo l'abruzzese sfiora ancora il gol, ma Reali salva. Il Toro con il passare dei minuti ha la capacità di non perdere completamente la testa ma anzi, di tornare ad attaccare con pazienza. Fino all'86', quando arriva il gol del 4-3 del Toro. Angori si conquista una punizione in avanti, la batte bene e Della Valle sceglie bene il tempo e trova la rete di testa, con la complicità del portiere avversario. Non una novità il gol del difensore, che già nelle varie Under aveva segnato varie volte proprio in occasione di piazzati. Il gol obbliga il Pescara a rialzarsi e premere in avanti. Il Torino si difende con forza e coesione, per evitare l'ennesimo gol subito. Arrivano così 3 punti pesantissimi per i ragazzi di Coppitelli, che in settimana torneranno subito in campo per sfidare la Virtus Entella in Coppa Italia, una partita in più per crescere come squadra.

IL TABELLINO

PESCARA-TORINO 3-4

Marcatori: 16' rig. Baeten (T); 20' e 30' Rosa (T): 34' Caliò (P); 40' Collazzilli (P); 62' Blanuta (P), 86' Della Valle (T)

PESCARA: Lucatelli, Staver, Palmentieri, Veroli (Collazzilli, Mehic Dino (57' Colarelli), Mehic Ader, Caliò (Dagasso), Patanè (73' Salvatore), Blanuta, Delle Monache . A disposizione: Gallo, Savarese, Postiglione, Sakho, Scipione, Kuqi, Colarelli, Dieye Baka, Dagasso, Salvatore, Galfano, Stampella Allenatore: Iervese.

TORINO (4-3-1-2): Milan; Pagani, Reali, Dellavalle, Angori; Antolini, Savini, Garbett (67' Caccavo); Lindkvist (50' Maugeri); Baeten (67' Amadori), Rosa (67' Akhalaia). A disposizione: Vismara, Fiorenza, Gregori, Maugeri, Anton, Akhalaia, Gyimah, Amadori, Barbieri, Giorcelli, Caccavo, Zanetti. Allenatore: Coppitelli.

Ammoniti: 49' Lindkvist (T), 65' Palmentieri (P)