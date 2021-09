Primavera, c’è Pescara-Torino: Coppitelli accoglie Zanetti e cerca continuità

Prima trasferta fuori da Biella per i granata di Coppitelli: dopo la vittoria sul Milan, caccia ai tre punti contro il Pescara

CONFRONTO - Federico Coppitelli affronterà una squadra rivoluzionata rispetto a quella che ha ottenuto la promozione dalla Primavera 2. Un processo simile per un certo verso a quello di ricostruzione granata. Gli abruzzesi, pur mantenendo tre fuoriquota in rosa, hanno perso alcuni degli artefici principali della scorsa stagione come Mercado, Belloni e capitan Tringali; Chiarella è stato aggregato in Prima squadra. Confermato invece il tecnico Pierluigi Iervese , spesso portato ad adottare un 4-3-3 gradito anche al tecnico granata, che dovrebbe affidarsi invece al 4-3-2-1 visto contro Roma e Milan.

PREMESSE - Il Torino, come detto, arriva alla trasferta di Pescara con la consapevolezza acquisita dalla vittoria sul Milan. Il rodaggio è ancora lontano dal termine, ma Coppitelli è riuscito in due settimane a imprimere una direzione al suo gruppo. Gruppo che per questa trasferta accoglie anche l'ultimo acquisto, il più atteso, l'esterno offensivo Stenio Zanetti, che sarà disponibile per la prima volta dopo la conclusione delle pratiche burocratiche per il trasferimento dal Cruzeiro in Brasile. La squadra è ambiziosa, come ha confermato capitan Savini, e soprattutto non vuole ripercorrere le fatiche della scorsa stagione. Per fare i tre punti però servirà non sottovalutare il Pescara, che sì è partito con la disfatta contro il Genoa perdendo 0-6, ma ha poi anche saputo strappare un pareggio a reti bianche all'Empoli, vincitore dello scorso campionato di Primavera 1.