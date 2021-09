Primavera, Savini: “Io, capitano orgoglioso. Il sogno? Esordire in A col Toro”

Giorgio Savini, capitano della Primavera del Torino, parla a Torino Channel prima della prossima trasferta di campionato contro il Pescara

Il capitano della Primavera del Torino Giorgio Savini si presenta a Torino Channel prima della prossima trasferta di campionato: partita in programma sabato 18 alle ore 13:00 contro il Pescara . "Ho cominciato a giocare nel Torino all'età di 6 anni e ho fatto tutta la trafila delle giovanili. Per me adesso è un grande orgoglio essere il capitano della Primavera - afferma Savini - . Il giocatore passa poi a parlare del rapporto con Federico Coppitelli: "Con il mister c'è rispetto reciproco, speriamo solo di avere obiettivi diversi da quelli dell'anno scorso. Abbiamo avuto qualche difficoltà con la Roma, ma ci siamo ripresi contro il Milan avendo avuto due settimane di tempo - commenta il capitano della Primavera in merito al campionato - . Adesso possiamo giocarcela con tutti. A Pescara vogliamo i tre punti".

Giorgio Savini prosegue parlando del suo ruolo a centrocampo e dei nuovi compagni di squadra: "Corro molto in campo e il mio rapporto con i compagni è buono. Adesso ci sono alcuni giocatori nuovi per cui dobbiamo essere sempre più uniti. Passiamo comunque tanto tempo insieme, soprattutto in ritiro". Il centrocampista della Primavera granata continua spiegando cosa significa per lui essere leader sia dentro che fuori dal campo: "Mi piace parlare con i compagni, chiedere come stanno e se hanno bisogno di qualcosa. Mio fratello fa il portiere all'Albinoleffe e mi dà molti consigli. In famiglia sono tutti tifosi del Toro, soprattutto mia madre - afferma Savini - . Il giocatore conclude parlando del suo futuro e dei suoi obiettivi: "Vorrei studiare dopo la maturità, fare Scienze Motorie, mia madre ci tiene molto. Il giocatore cui mi ispiro è Barella, però mi piace molto anche Rincon. Il mio sogno è ovviamente esordire in prima squadra".