FINALE! Coppa Italia, Torino-Feralpisalò 2-1

Seguite con noi su Toro News la diretta testuale della sfida tra granata e verdazzurri per i 32esimi di Coppa Italia

Comincia la stagione 2023/24 per il Torino con la prima partita ufficiale che si gioca contro la Feralpisalò. Si tratta di una partita valida per i 32esimi di finale di Coppa Italia e chi riuscirà a passare il turno troverà il Frosinone nei sedicesimi, i ciociari hanno battuto 1-0 il Pisa in questo turno.