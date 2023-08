Vagnati pre Torino-Feralpisalò: “Ricci? Penso rimarrà ma nel calcio non si sa mai”

Pochi minuti prima di Torino-Feralpisalò, gara valida per i 32esimi di Coppa Italia, il DT granata Davide Vagnati è intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset per commentare la partita. Di seguito le sue dichiarazioni.

La Lazio è tornata sotto per Ricci?"Non abbiamo più sentito la Lazio. Per noi Samuele è un giocatore del passato, del presente e del futuro, è un grande orgoglio averlo qua perché è un ragazzo top. Per noi avere giocatori con questa professionalità ed attaccamento è importante. Penso che rimarrà quasi sicuramente al Torino, nel calcio non si sa mai ma sono convinto che starà con noi e farà una grande stagione".