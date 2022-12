LIVE! Espanyol-Torino 0-1

Il Torino ha raggiunto la Spagna per il ritiro invernale e oggi disputerà la sua prima amichevole della sosta contro l'Espanyol, a quasi un mese dall'ultima gara giocata in campionato. I granata mirano a sfruttare il test per arrivare pronti alla ripartenza in Serie A, senza cali di condizione che possano compromettere la seconda parte di stagione. L'Espanyol cerca invece di ritrovarsi dopo un inizio di stagione non esaltante, per affrontare con i giusti mezzi la lotta salvezza alla ripresa.