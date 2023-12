LIVE! Frosinone-Torino 0-0

Il Torino quest'oggi fa visita al Frosinone in cerca di conferme dopo la bella vittoria contro l'Atalanta e con un calendario che fino a Natale non pare proibitivo. Per vincere i ragazzi di Juric dovranno riuscire ad avere la meglio sulla formazione giallazzurra che è reduce dalla sconfitta di San Siro contro il Milan per 3-1. In classifica le due squadre sono separate da un solo punto: 19 le lunghezze fin qui raccolte dal Toro mentre sono 18 quelle del Frosinone.