Vagnati pre Frosinone-Torino: “Rinnovo Juric? Noi siamo contenti, vedremo”

Le dichiarazioni dei protagonisti nel prepartita della sfida tra giallazzurri e granata valida per il 15^ turno di Serie A

Pochi minuti prima dell'inizio di Frosinone-Torino, gara valida per il 15^ turno di Serie A, il direttore dell'area tecnica granata Davide Vagnati è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per fornire le sue sensazioni sulla partita. Di seguito le sue dichiarazioni.

La vittoria con Atalanta è un segnale del fatto che si può ambire all’Europa? “Quella partita ci ha reso consapevoli, ma bisogna pensare a una partita alla volta senza perdersi in tante chiacchiere”.

Il matrimonio con Juric può continuare? “C’è tanto tempo davanti, inutile parlare sempre di questo o si diventa stucchevoli. Noi siamo contenti ma vedremo cosa succederà in futuro”.

Ci può raccontare qualcosa sull’uomo Zapata?“È molto dentro al nostro progetto e uno magari poteva non aspettarselo. Già da quando è venuto con la sua splendida famiglia a firmare negli uffici del presidente Cairo abbiamo letto nei suoi occhi la voglia di sentirsi un attore protagonista, cosa che in precedenza non aveva più. Noi ora gliela abbiamo restituita”.