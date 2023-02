LIVE! Milan-Torino 1-0

Benvenute/i alla diretta testuale di Milan-Torino, partita valida per la 22^ giornata di Serie A. I granata fanno visita ai rossoneri dopo il successo per 1-0 ottenuto contro l'Udinese che è valso il sorpasso proprio ai friulani. I rossoneri invece sono reduci dalla sconfitta nel derby contro l'Inter e in generale da un momento molto complicato. In classifica i rossoneri sono a quota 38 punti, otto in più del Toro.