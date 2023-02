Juric pre Milan-Torino: “I giovani oggi hanno una grande occasione”

Le parole dei protagonisti nel prepartita di Milan-Torino, partita valida per la 22^ giornata del campionato di Serie A

Pochi minuti prima dell'inizio della sfida tra Milan e Torino, valida per la 22^ giornata di Serie A, Ivan Juric è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la partita. Di seguito le sue dichiarazioni: "Se non giochiamo con energia sarà difficilissimo. Penso che la squadra abbia fatto una grande partita l'altro giorno, ci mancano un po' di giocatori però siamo fiduciosi".