LIVE! Primavera, Atalanta-Torino 0-0

Manca sempre meno al fischio d'inizio di Atalanta-Torino, gara valevole per la 14ª giornata del campionato Primavera 1. I granata arrivano al match in terra bergamasca con alle spalle la vittoria sul Cagliari e il successo in Coppa Italia sull'Udinese; la Dea è reduce invece da due sconfitte, il ko in Coppa con l'Inter e in campionato con la Roma. La partita inizierà alle ore 13:00. A seguire le formazioni ufficiali.