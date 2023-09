LIVE! Primavera, Monza-Torino 1-2

Continua il Campionato Primavera con questa terza giornata. Scendono in campo Monza e Torino presso il centro sportivo Luigi Berlusconi. I brianzoli hanno iniziato con una vittoria e una sconfitta, mentre i granata hanno vinto all'esordio contro il Genoa in trasferta per 3-4 e nel primo match interno della stagione è arrivato un pareggio per 1-1 contro il Sassuolo.