LIVE! Primavera, Torino-Bologna 4-1

Benvenuti lettori e lettrici di ToroNews alla diretta testuale di Torino-Bologna, quart'ultima partita del Primavera 1

Benvenuti lettori e lettrici di ToroNews alla diretta testuale di Torino-Bologna, quart'ultima partita del Primavera 1. Le due squadre si giocano una fetta importante di salvezza. I granata per accorciare proprio sui felsinei e sulla Fiorentina sconfitta ieri dalla Juventus, mentre i rossoblù di Zauri per guadagnare la quasi certezza di non dover fare i playout.

Riscaldamento terminato, tutto è pronto per l'ingresso in campo delle squadre. Per l'occasione sono stati messi in vendita un centinaio di biglietti per il pubblico: sono presenti a Volpiano alcuni tifosi del Toro

Spunto di Karamoko sulla sinistra, il cross basso è messo fuori, rimessa per il Torino in zona d'attacco: ne esce un cross di Greco, Arnofoli mette in corner

Dalla punizione spiove un pallone in mezzo, ma fa muro il Toro. Poi Karamoko si libera di un uomo e prova la verticalizzazione per Cancello, ma è molto bravo Prisco a intervenire coi piedi in anticipo

Reazione subitanea dei felsinei, con la difesa granata che si fa cogliere impreparata. La palla attraversa l'area di rigore, la rimette in mezzo Rabbi, poi Rocchi la tocca in qualche modo sotto misura anticipando Spina e Celesia e la palla scivola in porta. Partita subito riaperta

Tre gol negli ultimi sei-sette minuti: non mancano le emozioni, ma in generale il vantaggio del Toro è per ora meritato

Le squadre stanno tornando in campo, a breve il via della ripresa: non ci sono cambi

Ammonito Celesia, che ferma Rabbi lanciato in contropiede: l'intervento sembrava sul pallone, non così per l'arbitro

Benvenuti lettori e lettrici di ToroNews alla diretta testuale di Torino-Bologna, quart'ultima partita del Primavera 1. Le due squadre si giocano un importante scontro diretto per la salvezza. I granata terzultimi scendono in campo per accorciare proprio sui felsinei che distano cinque punti e occupano l'ultimo posto utile per la salvezza diretta stando alle modifiche in cantiere del campionato Primavera 1. I rossoblù di Zauri dal canto loro puntano a uscire da Volpiano imbattuti per guadagnare la quasi certezza di non dover fare i playout. Calcio d'inizio alle 12.30.