Torino Primavera, vincere contro il Bologna per sperare nella salvezza diretta

I granata sono a -5 dai felsinei a 4 partite dalla fine: vincere darebbe speranze per non dover giocare i playout

Roberto Ugliono

Quattro partite alla fine, cinque punti dividono Torino e Bologna Primavera (a favore dei rossoblù). Le due squadre si sfideranno domenica. I felsinei da quart'ultimi sarebbero salvi direttamente dovesse passare la riforma del campionato, mentre i granata dovrebbero fare i playout contro la Lazio. La partita ha quindi un'importanza enorme per il finale di stagione della squadra di Coppitelli. Una vittoria aprirebbe alle ultime speranze per poter provare una disperata (ma non insperata) salvezza diretta, un qualsiasi altro risultato sarebbe sinonimo di condanna anticipata ai playout.

RIMPIANTI - Il finale di stagione per il Torino non è nemmeno dei più semplici visto che dovrà affrontare 3 squadre che lottano per andare ai playoff (Empoli, Juventus e Sampdoria). E questo -5 dal Bologna lascia comunque poche speranze per poter superare i rossoblù (una vittoria comunque garantirebbe ai granata gli scontri diretti a favore). Per questo motivo qualche rimpianto in più dopo Firenze c'è. Se Greco e compagni fossero riusciti a difendere il vantaggio iniziale grazie all'eurogol di La Marca, ora si ritroverebbero a -3 e quindi la possibilità di agganciare il Bologna nello scontro diretto sarebbe stato concreto.

OBBLIGO - Ora i granata sono obbligati a vincere per poter tenere qualche spiraglio aperto e non dover sperare in un miracolo. La vittoria metterebbe pressione al Bologna, che comunque nel finale di stagione deve affrontare ancora l'Ascoli e quindi potenzialmente è sicura di ottenere almeno una vittoria. Per quanto la squadra di Zauri nell'ultimo mese sia sembrata molto più in difficoltà rispetto al passato, il pari nel derby contro il Sassuolo è il segnale che i rossoblù sono pronti a combattere fino all'ultima giornata. L'unico modo per il Torino per destabilizzarli e provare il sorpasso è vincere domenica e sperare che il Bologna patisca il contraccolpo. A Volpiano il Torino di Coppitelli ha fatto vedere le migliori partite e ora che si entra nel clou della stagione questa tendenza non dovrà cambiare. I leader della squadra dovranno prendere in braccio i compagni e trascinarli a superare le difficoltà. Un aspetto che con l'allenatore romano è sempre successo.