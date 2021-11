LIVE! Roma-Torino 1-0

Segui con noi la diretta testuale del match che vede opporsi Roma e Torino nella quattordicesima giornata di Serie A

Benvenuti e benvenute alla diretta testuale del match che vede affrontarsi Roma e Torino, valido per il quattordicesimo turno del campionato di Serie A. I granata di Juric sono reduci dal successo per 2-1 di lunedì contro l'Udinese. I giallorossi invece nello scorso turno di campionato hanno vinto 2-0 sul campo del Genoa e giovedì hanno raccolto un altra vittoria contro lo Zorya per 4-0 in Conference League.