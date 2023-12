LIVE! Torino-Atalanta 1-0

Torna di nuovo in campo di lunedì sera il Torino che chiude il 14^ turno di Serie A sfidando in casa l'Atalanta. I granata vogliono riscattarsi dopo la sconfitta per 2-0 subita a Bologna e anche i nerazzurri sono reduci da un ko, arrivato tra le mura interne per 1-2 contro il Napoli. In classifica le due squadre sono separate da quattro punti: 16 per il Toro e 20 per l'Atalanta.