Torino-Bologna 2-1

Segui con noi la diretta testuale del match che vede opporsi Torino e Bologna nel diciassettesimo turno del campionato di Serie A

Benvenuti e benvenute alla diretta testuale del match che vede affrontarsi Torino e Bologna, valido per il diciassettesimo turno del campionato di Serie A. I granata di Juric sono reduci dal pareggio per 1-1 di lunedì sul campo del Cagliari. I felsinei invece domenica scorsa sono stati sconfitti sul proprio campo per 2-3 dalla Fiorentina.