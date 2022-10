LIVE! Coppa Italia, Torino-Cittadella 1-0

Benvenuti alla diretta testuale di Torino-Cittadella, gara valida per i sedicesimi della Coppa Italia 2022/23. In palio c'è un posto negli ottavi di finale della competizione e la sfida ai Campioni d'Italia del Milan nel prossimo turno. Il Toro in Serie A occupa l'undicesima posizione con 11 punti mentre il Cittadella si trova al 14° posto in Serie B avendo fin qui raccolto 10 punti.