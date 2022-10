Vagnati pre Torino-Cittadella: “Un altro attaccante? Ci pensiamo più avanti”

Le dichiarazioni rilasciate nel prepartita della sfida odierna di Coppa Italia in cui scendono in campo Toro e Cittadella

Pochi minuti prima dell'inizio della sfida tra Torino e Cittadella, valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia, il direttore dell'area tecnica granata Davide Vagnati ha rilasciato alcune dichiarazioni sul match ai microfoni di Mediaset: "Tutte le partite sono da giocare e da vincere. Affrontiamo una squadra che sta facendo molto bene in questi ultimi anni, propongono sempre dei giovani interessanti. Dobbiamo fare una partita bella intensa e cercare di fare quello che abbiamo provato in questi giorni".

"Penso che parlarne sarebbe una mancanza di rispetto verso i giocatori che abbiamo. Noi abbiamo dei giocatori importanti e fino a poche settimane fa si parlava di grandi cose. Dobbiamo sapere che il calcio è un 'up and down' dove si vince e si perde. Siamo tutti dispiaciuti dopo aver perso la partita, perché il derby è "la partita" per noi. Ma dobbiamo guardare avanti e non perdere entusiasmo".